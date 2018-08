Anzeige

Bühl (ots) – Tödliche Verletzungen erlitt eine 77-jährige Radfahrerin, die am Samstagmorgen, kurz vor 11.00 Uhr, Am alten Römerpfad auf die L85 auffuhr und von einem Richtung BAB fahrenden Pkw erfasst wurde. Die Frau verstarb noch an der … Lesen Sie hier weiter…

