Rastatt, A5 – 40-Tonner auf der A5 umgekippt, 2. Nachtragsmeldung

Rastatt, A5 (ots) – Nach dem Unfall auf der A5 zogen sich die Bergungsarbeiten aufgrund des stark beschädigten Unfallfahrzeuges und dessen Ladung bis in den Nachmittag. Um 16:30 Uhr konnte schließlich der mittlere Fahrstreifen an der Unfallstelle wieder freigegeben und der Verkehr so wieder zum fließen gebracht werden. In der Gegenrichtung ist der linke Fahrstreifen noch immer gesperrt.

/rs

