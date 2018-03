Rastatt, A5 – Auto zurückgelassen

Rastatt (ots) – Aus noch unbekannter Ursache kam in den frühen Sonntagmorgenstunden eine 64-jährige Audi-Fahrerin auf der A5, in Richtung Karlsruhe, nach rechts von der Straße ab. Zwischen der Aus- und der Einfahrt der Anschlussstelle Rastatt-Nord prallte die Frau mit ihrem Kombi gegen 00:30 Uhr gegen mehrere Warnbaken und ein weiteres Verkehrszeichen und kam schließlich mit einem Schaden von etwa 10.000 Euro auf dem Beschleunigungsstreifen der Auffahrt in Richtung Karlsruhe zum Stehen. Durch das automatische Notrufsystem ihres Fahrzeuges verständigte sie noch einen Abschleppdienst, bevor sie sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Gegen 4 Uhr wurde durch das Abschleppunternehmen die Polizei verständigt, nachdem dessen Mitarbeiter die Unfallschäden an den Schildern bemerkte. Die Frau erwartet nun eine Anzeige wegen Unfallflucht. An der Beschilderung entstand ein Schaden von etwa 1.000 Euro.

