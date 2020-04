Rastatt, A5 – Tödlicher Verkehrsunfall / NACHTRAGSMELDUNG

Anzeige

Rastatt (ots) – Der mit Gefahrgut beladene Tanklaster wurde mittlerweile abgeschleppt. Da sich der Kraftstoff jedoch auf der Fahrbahn verteilt hat, dauert die Reinigung der Unfallstelle nach derzeitigem Sachstand möglicherweise noch länger an. Über etwaige Umweltschäden liegen aktuell ebenso wenige Erkenntnisse vor, wie über die genaue Unfallursache. Die Ermittlungen dauern an.

Ursprungsmeldung vom 21.04.2020, 09.11 Uhr

Rastatt, A5 – Tödlicher Verkehrsunfall

Auf der Südfahrbahn der A5 hat sich am heutigen Dienstagmorgen ein Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang ereignet. Nach ersten Ermittlungen der vor Ort eingesetzten Beamten war der Fahrer eines Sattelzuges gegen 7.30 Uhr von Rastatt kommend in Richtung Baden-Baden unterwegs. Kurz nach der Autobahnausfahrt Rastatt-Nord kam der Lastwagen aus noch unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und übersteuerte anschließend nach links. Hierbei kippte der Lkw und der Fahrer wurde aus dem Führerhaus geschleudert. Er starb noch an der Unfallstelle. Im Zuge der aktuell andauernden Unfallaufnahme sind auch ein Rettungs- und ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Die Südfahrbahn ist bis auf Weiters auch aufgrund auslaufender Betriebsstoffe voll gesperrt. Die Räumung der Unfallstelle dürfte bis in die Mittagsstunden andauern.

