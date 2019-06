Rastatt, A5 – Überschlagen

Anzeige

Rastatt (ots) – Der Fahrer eines Volkswagen kam am Freitagmorgen auf Höhe der Anschlussstelle Rastatt-Nord von der Fahrbahn ab und wurde hierbei verletzt. Nach ersten Erkenntnissen war der Mann gegen 10.30 Uhr in südliche Richtung unterwegs, als er aus noch unbekannten Gründen die Kontrolle über seinen Transporter verlor. Der Wagen überschlug sich und kam letztlich neben der Fahrbahn auf dem Grünstreifen zum Liegen. Ein zweiter Insasse trug ebenfalls leichte Blessuren davon. Beide wurden in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme durch Beamte des Autobahnpolizeireviers Bühl war die Autobahnauffahrt zeitweise gesperrt. Diese ist nun wieder freigegeben. Über die Höhe des Sachschadens liegen derzeit keine Erkenntnisse vor.

