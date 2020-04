Rastatt, A5 – Viele Verstöße

Anzeige

Rastatt (ots) – Beim schweren Tanklastwagenunfall am Dienstag, bei welchem der Fahrer des Lkw getötet wurde, bildete sich auf der A 5 ein bis zur Ausfahrt Karlsruhe-Süd reichender Rückstau. Eine Streife der Verkehrspolizei aus Karlsruhe unterstützen ihre Kollegen der Verkehrspolizei aus Baden-Baden dahingehend, dass sie die Freihaltung der Rettungsgasse gewährleisteten. Hierbei mussten die Beamten jedoch 98 Verstöße von Verkehrsteilnehmern feststellen. In drei Fällen kam es gar zur Behinderung durch Pkw-Lenker von Einsatzfahrzeugen. 81 Brummi Fahrer und 14 Autofahrer erwarten nun entsprechende Bußgeldverfahren und Punkte in der Verkehrssünderdatei. Die Polizei appelliert daher einmal mehr: „Bitte fahren Sie umsichtig und ordnen Sie sich im Falle eines Staus entsprechend korrekt ein. Die Bildung der Rettungsgasse kann Leben retten!“

