Rastatt, A5 – Zu Fuß auf der Autobahn

Rastatt (ots) – Vermutlich der psychischer Ausnahmezustand einer Dame führte am Mittwochvormittag gegen 11.20 Uhr dazu, dass die Mittsechzigerin zu Fuß auf Höhe der Anschlussstelle Rastatt-Nord auf der Autobahn in Richtung Karlsruhe unterwegs war. Beamte des Polizeireviers in Rastatt konnten die `Spaziergängerin` unversehrt auf dem Standstreifen gehend antreffen und brachten Sie zum örtlichen Polizeirevier, wo sie von einem Angehörigen in Obhut genommen wurde.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4030552