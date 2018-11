Rastatt – Abstand zu klein

Anzeige

Rastatt (ots) – Vermutlich wegen zu geringen Abstands kam es am Mittwochabend in Rastatt in der Bahnhofstraße zu einem Auffahrunfall. Ein vorausfahrender Ford-Lenker musste vor einer von `Grün´ auf `Gelb´ schaltenden Ampel bremsen. Der nachfolgende 20-Jährige konnte seinen Audi nicht mehr rechtzeitig zum Stillstand bringen und fuhr dem Vordermann auf. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 4.500 Euro.

