Rastatt – Alkoholisiert stehendes Auto gerammt

Rastatt (ots) – Zu einem Unfall zwischen einem Audi und einem stehenden Mercedes kam es am Dienstagabend in der Zaystraße. Gegen 21:40 Uhr stand ein beleuchteter Mercedes CLA am Fahrbahnrand. Der 20 Jahre alte Fahrer des Autos saß dabei im Fahrzeug und wartete. Als der 60 Jahre alte Fahrer eines Audi an dem Pkw vorbei fahren wollte, schätzte er offenbar aufgrund seiner kurz darauf durch Beamte des Polizeireviers Rastatt festgestellten Alkoholisierung von über zwei Promille die Abstände falsch ein und kollidiert mit dem Mercedes. Durch die Wucht des Aufpralls entstand an dem CLA nicht nur ein Schaden von rund 15.000 Euro, vielmehr wurde auch der junge Fahrer leicht verletzt. Nach einer Blutentnahme bei dem Audi-Fahrer musste dieser seinen Führerschein und die Fahrzeugschlüssel den Beamten übergeben, die nun ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und fahrlässiger Körperverletzung einleiteten.

