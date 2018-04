Rastatt – Alkoholisiert Unfall gebaut

Rastatt (ots) – Der Lenker eines Audi prallte am späten Mittwoch beim Rückwärtsfahren auf einem Parkplatz in der Kehler Straße gegen einen geparkten LKW und machte sich im Anschluss, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, einfach aus dem Staub. Der Vorfall, welcher sich gegen 23.45 Uhr ereignet hatte, konnte von Zeugen beobachtet werden. Der Verursacher konnte kurze Zeit später an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest attestierte dem Mittzwanziger einen Wert von knapp einem Promille. Nun erwartet ihn eine Strafanzeige.

/ma

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3927833