Rastatt – An Auspuffanlage manipuliert, Zeugen gesucht

Rastatt (ots) – Die Beamten des Polizeireviers Rastatt ermitteln derzeit wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, nachdem zwischen Samstagabend bis Sonntagmittag an einem in der Bleichstraße abgestellten VW die Auspuffanlage verstopft wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen dürften die gefährlichen Machenschaften mutwillig erfolgt sein. Beim Starten des Wagens schoss ein Teil des verwendeten Materials aus der Auspuffröhre heraus. Ob ein zu diesem Zeitpunkt hinter dem Auto befindlicher Mann gefährdet wurde, ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Ein Sachschaden ist nach derzeitigen Feststellungen nicht entstanden. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zu verdächtigen Personen geben kann, wendet sich bitte unter der Telefonnummer 07222/761-0 bei den Beamten des Polizeireviers Rastatt.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4357565