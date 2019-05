Rastatt – An der Grenze erwischt

Anzeige

Rastatt (ots) – Im Rahmen einer gemeinsam eingerichteten Kontrollstelle von Kräften der Bundespolizei und des Polizeireviers Rastatt ging den Beamten am Donnerstagnachmittag am Grenzübergang Wintersdorf ein 19 Jahre alter Autofahrer ins Netz. Der Heranwachsende steht im Verdacht, gegen 16:45 Uhr seinen Wagen von Frankreich kommend unter Drogeneinfluss gesteuert zu haben. Bei einer genaueren Überprüfung konnten bei ihm zudem noch eine Kleinmenge an Cannabis und zugehöriger Utensilien sichergestellt werden. Nach Auswertung einer erhobenen Blutprobe stehen dem 19-Jährigen Anzeigen wegen Fahrens unter Drogeneinwirkung sowie wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittrecht ins Haus.

