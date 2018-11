Rastatt – An Haustür gescheitert

Anzeige

Rastatt (ots) – Ein unbekannter Einbrecher hat sich in der Nacht auf Dienstag an der Haustür eines Anwesens in der Wilhelm-Leuschner-Straße zu schaffen gemacht. Die Tür hielt den Hebelversuchen allerdings stand, so dass zwar ein Sachschaden von etwa 300 Euro zu beklagen ist, der Unbekannte aber nicht in den Wohnraum eindringen konnte. Zurück blieben lediglich Aufbruchspuren am Türrahmen. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt haben die Ermittlungen aufgenommen.

