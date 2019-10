Rastatt – Aneinander geraten

Anzeige

Rastatt (ots) – Ein schon länger andauernder Streit zwischen zwei 21 und 32 Jahre alten Männern ist am Sonntagmittag in einem Fitnessstudio in der Schlossgalerie aus dem Ruder gelaufen. Nach bisherigen Feststellungen sollen die Streithähne gegen 13:40 Uhr in der Umkleidekabine aneinandergeraten geraten sein, wobei der ältere dem jüngeren eine Backpfeife verpasst und ihn bedroht haben soll. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt haben gegen den 32-Jährigen ein Strafverfahren wegen Körperverletzung und Bedrohung eingeleitet.

/wo

