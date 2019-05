Rastatt – Angriff auf Polizeibeamte

Anzeige

Rastatt (ots) – Was genau einen 23-Jährigen am Mittwochmittag in der Rheintorstraße dazu verleitet hat, sich aggressiv gegen um Hilfe gebetene Beamte des Polizeireviers Rastatt zu wenden, ist noch nicht abschließend geklärt. Fest steht bislang, dass der junge Mann zwischen 14 Uhr und 15 Uhr mehrfach versuchte, die Ermittler körperlich zu attackieren. Seine Angriffe und Spuckversuche verfehlten glücklicherweise ihr Ziel, sodass keiner der eingesetzten Ordnungshüter verletzt wurde. Der 23-Jährige wurde im weiteren Verlauf in Polizeigewahrsam genommen. Gegen ihn wird nun wegen tätlicher Angriffe auf Vollstreckungsbeamte ermittelt.

