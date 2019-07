Rastatt – Arbeitsunfall

Anzeige

Rastatt (ots) – Bei einem Arbeitsunfall am Mittwochmittag in einer Firma in der Rauentaler Straße wurde ein 35 Jahre alter Mann schwer verletzt. Der Arbeiter war gegen 14:40 Uhr damit beschäftigt, an einer Decke in fünf Metern Höhe Leitungen zu verlegen, als er von der Leiter stürzte. Er musste durch alarmierte Helfer des Rettungsdienstes in ein örtliches Krankenhaus gebracht werden. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt haben die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen derzeit nicht vor.

