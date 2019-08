Rastatt – Aus dem Nichts angegriffen und geschlagen

Anzeige

Rastatt (ots) – Ein noch unbekannter und muskulöser Mann mit südländischer Erscheinung hat in der Nacht auf Freitag in einem Schnellrestaurant in der Ettlinger Straße einen 20-Jährigen angegriffen und ihm eine blutige Nase geschlagen. Die sich kurz nach Mitternacht zugetragene Attacke soll laut Schilderung des Geschlagenen und Zeugen ohne erkennbaren Grund erfolgt sein. Der Verletzte musste mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht werden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Vorfalls sowie zu dem Anfang 20 Jahre alten und etwa 180 Zentimeter großen Mann dauern an. Er hatte kurze bis mittellange, schwarze und lockige Haare sowie einen schwarzen Vollbart.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-210

E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4355888