Rastatt – Auto durch Tritte beschädigt, Zeugen gesucht

Rastatt (ots) – Am frühen Donnerstag gegen 2.30 Uhr konnte ein Angestellter einer Diskothek in der Woogseestraße beobachten, wie sich ein Unbekannter an einem Mercedes zu schaffen machte. Er trat mehrfach gegen den linken Scheinwerfer und beschädigte diesen so. Der Zeuge versuchte den Unbekannten festzuhalten, diesem gelang allerdings die Flucht. Nun suchen die Beamten des Polizeireviers in Rastatt Zeugen, die Hinweise auf den Vandalen geben können. Diese können sich unter der Nummer 07222 761-0 an die Polizei wenden. /ma

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3904046