Rastatt – Auto im Naturschutzgebiet versenkt

Rastatt (ots) – Unbekannte haben am Wochenende vermutlich ein VW Kleinwagen im Naturschutzgebiet Altrhein versenkt. Das Auto war zuvor im Gewann Lichtenwört, westlich von Ottersdorf, nach einem Unfall abgestellt worden. Als die Verantwortlichen das Fahrzeug am Montag abschleppen wollten, war es nicht mehr an der ursprünglichen Örtlichkeit. Nun liegt es auf dem Grund in circa 2,5 Metern Tiefe und acht Meter vom Ufer entfernt. Da eine Bergung des Fahrzeugs nur unter erschwerten Bedingungen und mit dem Einsatz von Tauchern sowie Spezialfahrzeugen zu bewerkstelligen ist, wurde die Bergung auf die nächsten Tage verschoben. Betriebsstoffe sind derzeit nicht ausgetreten, die Kräfte der Feuerwehr Rastatt errichteten dennoch eine Ölsperre. Der Sachschaden beträgt rund 1.500 Euro. Mögliche Zeugenhinweise nehmen die Beamten des Fachbereichs Gewerbe und Umwelt unter der Telefonnummer 07222 761-0 entgegen.

