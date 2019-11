Rastatt – Auto zerkratzt/ Zeugen gesucht

Anzeige

Rastatt (ots) – Nachdem ein noch Unbekannter am Montagabend ein abgestelltes Auto zerkratzt hat, ermitteln nun die Beamten des Polizeireviers Rastatt. Der Vandale machte sich aktuellen Erkenntnissen zufolge gegen 20:50 Uhr an dem auf dem Parkplatz eines Discounters in der Rauentalerstraße abgestellten Audi SQ8 zu schaffen. Der Unbekannte zerkratzte die linke Fahrzeugseite des Autos. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Die ermittelnden Beamten des Polizeireviers Rastatt nehmen Zeugenhinweise unter der Telefonnummer: 07222 761-0 entgegen.

