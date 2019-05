Rastatt – Automaten aufgebrochen

Anzeige

Rastatt (ots) – Noch unbekannte Langfinger verschafften sich in den frühen Montagmorgenstunden gewaltsamen Zugang zu einem Pub in der Lindenstraße. Nachdem die Unbekannten durch das Einschlagen einer Scheibe Zugang zu den Räumlichkeiten erlangt hatten, machten sie sich an den dort aufgestellten Spielautomaten zu schaffen. Der hierbei entstandene Diebstahls- und Sachschaden kann noch nicht abgeschätzt werden. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt haben die Ermittlungen aufgenommen. /ma

