Rastatt – Automatenaufbrecher unterwegs

Rastatt (ots) – Noch unbekannte Einbrecher haben sich am Dienstagabend an mehreren Spiel- und Zigarettenautomaten in einem Hotel der Murgtalstraße zu schaffen gemacht. Nach ersten Erkenntnissen dürften die ungebetenen Besucher kurz vor 9 Uhr über ein aufgebrochenes Fenster in den Gastraum gelangt sein. Danach wandten sich die Langfinger zielstrebig den in diversen Spielgeräten vermuteten Geldkassetten zu. Die Höhe des Sach- und Diebstahlschadens kann noch nicht beziffert werden. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt haben die Ermittlungen aufgenommen. /pb

