Rastatt – Autoreifen zerstochen, Zeugen gesucht

Rastatt (ots) – An einem auf dem Supermarktparkplatz in der Ettlinger Straße abgestellten Nissan, wurden am Dienstagabend zwischen 19 Uhr und 19:30 Uhr, zwei Reifen zerstochen. Nach der Rückkehr zu ihrem Wagen bemerkte die Besitzerin erst nach Beginn der Fahrt die platten Reifen, was eine Beschädigung der Felgen zur Folge hatte. Der Sachschaden beträgt rund 600 Euro. Personen, die Hinweise zum Geschehen an dem geparkten Nissan geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07222 761-0, mit den Ermittlern des Polizeireviers Rastatt in Verbindung zu setzen.

