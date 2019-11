Rastatt – Autos gestohlen

Anzeige

Rastatt (ots) – Zu einem Diebstahl dreier neuwertiger Autos kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag von einem Werksgelände in Rastatt in der Mercedesstraße. Insgesamt entwendeten die bislang unbekannten Täter nach 23:30 Uhr drei hochwertige Fahrzeuge und fuhren die Autos durch eine geschaffene Öffnung im Zaun des Firmenareals in ein nahes Waldgebiet. Durch den werkseigenen Sicherheitsdienst wurde der Einbruch ins Gelände festgestellt und die Polizei verständigt. Die Fahrzeuge konnten gegen 00:23 Uhr mit laufenden Motoren im Wald aufgefunden und sichergestellt werden. Die Täter entkamen unerkannt. Die Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten um Hinweise unter Telefon: 0781 21-2820. /ag

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4428680