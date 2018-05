Rastatt – Autotür im Weg

Rastatt (ots) – Weil sie beim Austeigen aus ihrem Fahrzeug nicht aufgepasst hatte, verursachte eine 56-jährige Frau am Mittwochnachmittag einen Unfall auf der Herrenstraße. Ersten Erkenntnissen nach hatte die Saab-Lenkerin gegen 17 Uhr ihre Fahrertür geöffnet, ohne auf ein in gleicher Richtung fahrendes Zweirad zu achten. Der 48-Jährige Radler konnte nicht mehr ausweichen, prallte gegen die geöffnete Autotür und kam zu Fall. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen am rechten Arm zu. Ein Sachschaden entstand jedoch nicht.

