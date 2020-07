Rastatt, B 462 – Ein Leichtverletzter und hoher Sachschaden

Anzeige

Rastatt, B 462 (ots) – Ein Leichtverletzter sowie ein Blechschaden von rund 25.000 Euro sind die Folgen eines fehlerhaften Fahrstreifenwechsels am Montagmittag auf der B 462 an der Auffahrt zur Autobahnanschlussstelle Rastatt-Nord. Der 19 Jahre alte und mutmaßlich mit den örtlichen Verkehrsbedingungen nicht vertraute Fahrer eines Mercedes wollte hierbei vom rechten Fahrstreifen auf die Linksabbiegespur zur Autobahnauffahrt wechseln. Er kollidierte hierbei mit einem von hinten auf der mittleren Fahrspur herannahenden Lastwagen. Durch den Zusammenstoß geriet der Heranwachsende mit seinem Wagen in eine Drehbewegung und prallte gegen einen auf der Linksabbiegespur stehenden Skoda. Der 28-jährige Lastwagenfahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt. Der Mercedes musste abgeschleppt werden.

