Rastatt, Baden-Baden – Festnahmen nach versuchter Hehlerei eines gestohlenen Pkw

Rastatt, Baden-Baden (ots) – Der günstige Verkaufspreis eines Autos bewegte am Montag einen Autohändler in Rastatt dazu, die Zulassungsstelle in Rastatt einzuschalten, was die vorläufige Festnahme eines Tatverdächtigen und die Sicherstellung des Fahrzeuges zur Folge hatte. Zunächst hatten Unbekannte einen Peugeot 2008 zwischen dem 7. Dezember und dem 9. Dezember auf dem Parkplatz vor dem Bahnhof Baden-Baden entwendet. Nun, als das Auto dem Händler am Montag zum Ankauf angeboten wurde, wurde dieser bei dem vermeintlichen `Schnäppchen´ stutzig. Bei der Zulassungsstelle stellte sich heraus, dass der Peugeot als gestohlen gemeldet war, weshalb die Polizei eingeschaltet wurde. Der 34 Jahre alte Verkäufer des Fahrzeuges hatte sich jedoch mittlerweile samt Auto aus dem Staub gemacht. Als er kurze Zeit später in einem anderen Auto wieder auf dem Hof des Rastatter Autohandels auftauchte, verständigte der Händler sofort die Polizei. In der Folge klickten kurz darauf die Handschellen. Der gesuchte Peugeot mit einem Zeitwert von rund 10.000 Euro, konnte wenig später in der Flugstraße in Baden-Baden sichergestellt werden. Die Beamten des Polizeipostens Baden-Baden Oos haben mittlerweile die Ermittlungen zu den gesamten Geschehnissen aufgenommen.

