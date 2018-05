Rastatt – Bauarbeiter angefahren

Rastatt (ots) – Bei einem Verkehrsunfall auf der Wilhelm-Busch-Straße wurde ein 43-jähriger Baustellenmitarbeiter am Montagvormittag leicht verletzt. Gegen 11 Uhr befuhr ein 69-jähriger Honda-Lenker die Hindenburgbrücke in Richtung Wilhelm-Busch-Straße, als er an der dortigen Arbeitsstelle mit einem Monteur kollidierte, der gerade seiner Tätigkeit nachgegangen war. Der 43-Jährige musste medizinisch versorgt werden. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

