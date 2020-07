Rastatt – Bei Unfall nicht angeschnallt?

Anzeige

Rastatt (ots) – Zu einem Auffahrunfall mit einem Leichtverletzten kam es am Dienstagabend in der Lützowerstraße. Gegen 20:45 Uhr wartete ein 38 Jahre alter Mann in seinem BMW an der roten Fußgängerampel, als ein ebenfalls in Richtung Niederbühl fahrender 28-Jähriger mit seinem BMW infolge Unachtsamkeit auffuhr. Durch den Aufprall verletzte sich der zehn Jahre ältere Unfallgegner im Brustbereich und musste durch den Rettungsdienst in das örtliche Klinikum gebracht werden. Ob ein nicht angelegter Gurt, so der an der Unfallstelle gegenüber den Beamten geäußerte Verdacht, zu den Verletzungen führte ist derzeit noch unklar. Beide BMW waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Die Feuerwehr Rastatt musste sich unterdessen um ausgelaufenes Benzin kümmern, dass aus dem vorderen BMW austrat. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 13.000 Euro.

