Rastatt – Beim Vorbeifahren beschädigt, Zeugen gesucht

Rastatt (ots) – Der Lenker eines Kia musste am Montagabend bei der Rückkehr zu seinem in der Augustastraße geparkten Fahrzeug feststellen, dass dieses während seiner Abwesenheit beschädigt wurde. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hatte den blauen Wagen in der Zeit zwischen 14.30 Uhr und 20.40 Uhr vermutlich beim Vorbeifahren gestreift und hierbei den Außenspiegel teilweise abgerissen haben. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 700 Euro. Personen, die den Vorfall beobachten konnten oder Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten sich unter der Nummer 07222/761-0, mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4102094