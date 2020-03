Rastatt – Beleidigt und Beschädigt, Zeugen gesucht

Anzeige

Rastatt (ots) – Eine beschädigte Beifahrertür ist das Ergebnis einer bislang nicht geklärten Auseinandersetzung am Sonntagabend. Zunächst soll es gegen 21:10 Uhr an der Kreuzung der B 462 zur B 36, an der dortigen Ampelanlage, zu Beleidigungen zwischen den fünf Insassen einer älteren C-Klasse und einem Mercedes Fahrer sowie dessen Beifahrerin gekommen sein. Anschließend sei der Fahrer der C-Klasse dem anderen Wagen gefolgt. In der Straße ‚Am Schloßplatz‘ seien dann vier Personen aus der C-Klasse ausgestiegen und letztendlich habe einer des Quartetts gegen die Tür des Autos des Paares getreten und hierbei einen Schaden von ungefähr 700 Euro verursacht. Die Beamten des Polizeirevier Rastatt haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen der Vorfälle um Hinweise unter der Telefonnummer: 07222 761-0.

