Rastatt – Berauscht

Rastatt (ots) – Am Donnerstagabend ertappten die Beamten aus Rastatt gleich zwei Verkehrsteilnehmer, welche vermutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln hinter dem Steuer gesessen hatten. Der Fahrer eines Rollers war am Donnerstagabend auf der Bismackstraße unterwegs, als bei einer Kontrolle einige Anzeichen auf einen vorangegangenen Drogenkonsum hindeuteten. Ähnliche Ausfallerscheinungen mussten die Ordnungshüter bei einem kurz vor Mitternacht kontrollierten Autofahrer in der Friedrich-Ebert-Straße feststellen. Beide Männer mussten Blut abgeben. Sie erwarten nun Anzeigen wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz.

