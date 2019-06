Rastatt – Berauscht und ohne Führerschein unterwegs

Anzeige

Rastatt (ots) – Die Autofahrt eines 20-Jährigen in der Nacht auf Mittwoch hat für den Heranwachsenden ein juristisches Nachspiel. Er wurde gegen 00.40 Uhr im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle mit seinem Peugeot in der Gerwigstraße angehalten. Die Polizisten des örtlichen Polizeireviers stellten fest, dass er weder einen gültigen Führerschein besitzt und außerdem vor Antritt der Fahrt Alkohol sowie Drogen konsumiert hatte. Nach einer Blutentnahme wurde die Weiterfahrt untersagt. Eine entsprechende Strafanzeige wird an die Staatsanwaltschaft vorgelegt.

