Rastatt – Betrüger unterwegs

Rastatt (ots) – Opfer eines sogenannten Wechselfallenschwindlers wurde die Mitarbeiterin eines Autohauses in der Karlsruher Straße. Am Mittwoch betrat dieser kurz vor 14:30 Uhr den Verkaufsraum und bezahlte einen Liter Öl mit einem 500 Euro Schein. Nachdem die Forderung von ihm, dass man das Öl doch an seinen Vater schicken soll von der Mitarbeiterin abgelehnt wurde, trat der circa 20-25 Jahre alte Mann von dem Kauf zurück. Durch geschicktes Ansprechen und Verhalten gab er vermeintlich das Wechselgeld zurück und erhielt im Gegenzug seinen 500 Euro Schein. Nachdem er zügig den Verkaufsraum in unbekannte Richtung verlassen hatte, stellte die Mitarbeiterin fest, dass mehrere 50 Euro Scheine beim vermeintlich zurückgegebenen Wechselgeld fehlten. Die Beamten des Polizeirevier Rastatt ermitteln.

/ag

