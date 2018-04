Rastatt – Beziehungsdrama, Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Baden-Baden und des Polizeipräsidiums Offenburg

Rastatt (ots) – Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln seit Mittwochabend gegen einen 58-jährigen Mann, der im Verdacht steht, seine drei Jahre jüngere Ehefrau getötet zu haben. Kurz nach 21 Uhr wurde die Polizei in Rastatt von Angehörigen verständigt, da sich diese aufgrund fehlenden Kontakts zu den Eheleuten Sorgen machten. Nachdem die Beamten über die Drehleiter der Feuerwehr Rastatt in die Wohnung gelangten, fanden sie die 55-Jährige Ehefrau tot im Schlafzimmer vor. Der Ehemann wurde im Badezimmer angetroffen und vorläufig festgenommen. Der Beschuldigte ist geständig und gab als Motiv familiäre Probleme an. Die Tat habe er bereits am Vortag begangen. Die Staatsanwaltschaft Baden-Baden hat beim Amtsgericht Baden-Baden den Erlass eines Haftbefehls wegen Mordes beantragt, der Beschuldigte wird im Verlauf des heutigen Nachmittags dem Haftrichter vorgeführt.

