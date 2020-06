Rastatt, Bietigheim – Auto beschädigt, Zeugen gesucht

Anzeige

Rastatt, Bietigheim (ots) – In der Zeit zwischen Samstag, 22 Uhr, und Sonntag, 19 Uhr, parkte ein 54-jähriger Mann seinen Mercedes ordnungsgemäß am Fahrbahnrand in der Kronenstraße. Als er zu seinem Auto zurückkam, musste er feststellen, dass im linken Bereich die Stoßstange auf einer Länge von etwa 45 cm beschädigt war. Der dabei entstandene Sachschaden beträgt etwa 1.500 Euro. Es ist davon auszugehen, dass ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer während eines Wendemanövers den Mercedes gestreift hat. Am Fahrzeug konnten orangefarbene Lackantragungen festgestellt werden. Zeugen, die den Vorfall möglicherweise beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacherfahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeireviers Rastatt unter der Telefonnummer: 07222 761-0 in Verbindung zu setzen.

