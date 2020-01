Rastatt – Blinde Zerstörungswut?

Anzeige

Rastatt (ots) – Offenbar die blinde Zerstörungswut dreier Männer im Alter von 19 und 20 Jahren sorgte am frühen Freitag für einen Sachschaden von insgesamt etwa 10.000 Euro. Die Heranwachsenden waren gegen 0:30 Uhr unter anderem auf der Rauentaler Straße in Richtung Bahnhof unterwegs, als sie hierbei die Außenspiegel an mehreren Fahrzeugen abrissen und beschädigten. Auch ein Verkehrsschild wurde beschädigt. Nachdem Zeugen das Trio beobachtet hatten, Beamte des Polizeireviers Rastatt die Störenfriede am Bahnhof auf frischer Tat ertappen konnten und beim Treten eines Mülleimers beobachten konnten, wurden diese einer Kontrolle unterzogen. Die beiden 20-Jährigen und ihren jüngeren Begleiter erwarten nun Anzeigen wegen Sachbeschädigung. /hm

