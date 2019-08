Rastatt – Blitzer gestohlen, Polizei sucht Zeugen

Anzeige

Rastatt (ots) – Ob ein unbekannter Langfinger möglicherweise Interesse an einem darin vermuteten `Erinnerungsfoto´ hatte, ist nicht bekannt. Sicher ist aber, dass nach dem Diebstahl eines Rotlicht-Blitzers an der Kreuzung der Karlsruher Straße (B 3) und des Richard-Wagner-Rings die Beamten des Polizeireviers Rastatt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls die Ermittlungen aufgenommen haben. Das an einem Mast installierte Gerät zur Überwachung von Rotlichtfahrten wurde offenbar in den frühen Samstagmorgenstunden des vergangenen Wochenendes abmontiert und abtransportiert. Der Schaden, der beträchtlich sein dürfte, kann noch nicht genau abgeschätzt werden. Er dürfte aber mehrere Tausenden Euro betragen. Zeugen, die in der Nacht von Freitag auf Samstag verdächtige Wahrnehmungen rund um den `Starenkasten´ gemacht haben, werden gebeten sich mit den ermittelnden Beamten des Polizeireviers Rastatt unter der Telefonnummer 07222 761-0 in Verbindung zu setzen. /rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-210

E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4348880