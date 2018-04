Rastatt – Blutige Lippe geholt

Rastatt (ots) – Nach einem Streit unter Bewohnern einer Asylbewerberunterkunft in der Bahnhofstraße hat sich ein 24-Jähriger in der Nacht auf Mittwoch eine blutige Lippe zugezogen. Eine zunächst verbal geführte Auseinandersetzung soll sich kurz nach 2 Uhr zu einem Gerangel entwickelt haben. Laut Schilderung des Mittzwanzigers soll er hierbei von einem 28 Jahre Landsmann sowie von einem noch Unbekannten gleicher Herkunft geschlagen worden sein. Möglicherweise hat vorheriger Alkoholkonsum das Handgemenge begünstigt. Bei den Kontrahenten konnte jeweils ein Atemalkoholwert von rund einem Promille festgestellt werden. Der 24-Jährige musste sich in einem Krankenhaus behandeln lassen. Gegen seinen vier Jahre älteren Widersacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

