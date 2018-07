Rastatt – Brand auf Spielplatz

Rastatt (ots) – Das schnelle Eingreifen zweier Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes hat in den heutigen frühen Morgenstunden vermutlich Schlimmeres verhindert. Die beiden Männer hatten kurz nach 1 Uhr einen mutmaßlich in Brand gesteckten Müllsack unter einer Sitzbank an einem Spielplatz im Murgpark unweit der Pagodenburg entdeckt und gelöscht. Durch das beherzte Eingreifen konnte größerer Sachschaden verhindert werden. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt haben die Ermittlungen aufgenommen. Ein Zusammenhang mit den zurückliegenden Bränden am 10. und 19. Juli wird geprüft. /pb

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 – 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4013631