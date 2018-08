Rastatt – Brand in Seniorenheim

Anzeige

Rastatt (ots) – Heutig Nachmittag ist im Dachstuhl eines Seniorenheims in der Badstraße ein Feuer ausgebrochen. Betroffen ist der Mittelbau des Gebäudekomplexes. Nach bisherigen Erkenntnissen dürften gegen 15.30 Uhr durchgeführte Abdichtungsarbeiten auf dem Dach des siebenstöckigen Gebäudes zu dem Brandausbruch geführt haben. Arbeiter versuchten noch vergeblich mit eigenen Mitteln den Flammen Herr zu werden. Mittlerweile konnte der Brand durch ein Großaufgebot der Feuerwehr gelöscht werden. 30 Bewohner der Anlage wurden aus dem Gefahrenbereich gebracht und an einer Sammelstellte durch Kräfte des Rettungsdienstes betreut und mit Getränken versorgt. Umliegende Anwohner kamen ebenfalls mit Erfrischungen zur Hilfe. Nach aktuellen Feststellungen sind keine Verletzten zu beklagen. Nach derzeitigem Stand können nahezu alle Evakuierten der Einrichtung wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Der Bereich um das Seniorenheim ist momentan an den Einmündungen der Kehler Straße/Josefstraße sowie der Karlstraße/Josefstraße noch immer gesperrt. Es kann dadurch bis zum Ende des Einsatzes zu Behinderungen kommen. Der entstandene Sachschaden lässt sich noch nicht beziffern. Beamte des Polizeireviers Rastatt haben die Ermittlungen aufgenommen.

/wo /rs

