Rastatt – Diebstahl aus Pkw

Rastatt (ots) – Ein unbekannter Dieb machte sich zwischen Donnerstag- und Sonntagabend an einem im Parkhaus der Badner Halle abgestellten Chrysler zu schaffen. Als der Fahrzeugbesitzer am Sonntag gegen 18:15 Uhr zu seinem Auto zurückkam, war das Seitenfenster der Beifahrertür eingeschlagen. Der Ganove nutzte die Gelegenheit aus, um aus dem Handschuhfach eine Mappe sowie aus der Mittelkonsole eine Schachtel Zigaretten zu entwenden. In der Mappe befanden sich unter anderem die Kreditkarte, der Personalausweis und der Fahrzeugschein. Der Eigentümer hat nun einen Sachschaden von rund 400 Euro zu beklagen. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt haben die Ermittlungen aufgenommen. /ms

