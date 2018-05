Rastatt – Drei Leichtverletzte

Rastatt (ots) – Dass drei Personen am Montagnachmittag leicht verletzt wurden, ist auf einen Verkehrsunfall auf der B 462 am Montagnachmittag zurückzuführen. Die 34 Jahre alte Lenkerin eines Audi befuhr gegen 15.30 Uhr die linke Fahrspur der Bundesstraße in Richtung Gaggenau, als sie nach der Ampel zur Autobahnauffahrt in Richtung Karlsruhe leicht abbremsen musste. Die hinter ihre fahrende, 22-jährige Mini-Lenkerin bemerkte dies wohl zu spät und fuhr auf. Beide Beifahrerinnen der Fahrzeuge und die Mini-Fahrerin wurden durch die Kollision leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 30.000 Euro.

