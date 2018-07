Rastatt – Drei Leichtverletzte und hoher Sachschaden

Anzeige

Rastatt (ots) – Drei Leichtverletzte und rund 18.000 Euro Sachschaden sind nach dem Zusammenstoß zweier Lastwagen am Montagmorgen gegen 7.43 Uhr in der Straße „Im Wöhr“ zu beklagen. Nach derzeitigen Erkenntnissen übersah der 29 Jahre alte Lenker eines 3,5-Tonners beim Abbiegen in die Zufahrt eines Baucenters den entgegenkommenden Iveco eines 54-Jährigen. Beide Fahrer sowie der Beifahrer im Iveco trugen leichte Verletzungen davon, die allesamt eine Behandlung in umliegenden Krankenhäusern notwendig machten. Während der Unfallaufnahme kam es zu Behinderungen. Die Unfallfahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4022514