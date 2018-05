Rastatt – Durstige Diebe

Rastatt (ots) – Noch unbekannte Einbrecher sind am frühen Sonntagabend in die Lagerräume eines Supermarktes in der Karlsruher Straße gelangt. Nach dem Aufbrechen einer Tür fielen den durstigen Dieben überwiegend hochwertige alkoholische Getränke in die umtriebigen Finger. Im Anschluss gelang den ungebetenen Besuchern die Flucht. Der Wert der erbeuteten Alkoholika dürfte in die Tausende gehen.

