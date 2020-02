Rastatt – Einbrecher unterwegs

Anzeige

Rastatt (ots) – Ungebetenen Besuch bekam am Mittwoch gegen 4:40 Uhr eine Tankstelle in der Plittersdorfer Straße. Drei bislang unbekannte schwarz gekleidete Täter warfen mit zwei großen Steinen die Glasschiebetür zum Verkaufsraum ein und entwendeten in der Folge nach bisherigen Erkenntnissen mehrere Stangen Zigaretten. Beim Verlassen des Tatortes wurden sie von einer Zeugin beobachtet. Die Beute transportierten sie vermutlich in weißen Plastiksäcken. Trotz sofortiger Fahndung der Beamten des Polizeireviers Rastatt, konnten die Täter entkommen. Die Schadenshöhe wird derzeit geklärt. Die Polizei in Rastatt hat die Ermittlungen zur Tat und zu den Tätern aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer: 07222 761-0. /ag

