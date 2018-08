Rastatt – Einbrecher vertrieben?

Anzeige

Rastatt (ots) – Möglicherweise hat eine aufmerksame Zeugin am Dienstagvormittag einen Einbrecher in der Melanchthonstraße in die Flucht geschlagen. Der Anwohnerin war kurz nach 10.30 Uhr ein verdächtiger Mann auf dem Grundstück einer Nachbarin aufgefallen. Nachdem der Unbekannte angesprochen wurde, suchte er das Weite. Ob der Verdächtige im Umfeld auf der Suche nach tauglichen Einbruchsobjekten war ist noch unklar und Gegenstand weiterer Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Rastatt.

