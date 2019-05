Rastatt – Einbruch

Anzeige

Rastatt (ots) – Unbekannte Einbrecher machten sich im Verlauf des späten Mittwochabends an einem Anwesen in der Josef-Kilmarx-Straße zu schaffen. Indem die ungebetenen Besucher zwischen 20.30 Uhr und 23 Uhr eine Terrassentür aufgehebelt hatten, gelangten sie in die Räume des Hauses und erbeuteten hier diversen Schmuck. Anschließend ergriffen sie unerkannt die Flucht. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt haben die Ermittlungen aufgenommen.

/ya

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 – 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4272628