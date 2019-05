Rastatt – Einbruch in Firmengebäude, Zeugen gesucht

Anzeige

Rastatt (ots) – Unbekannte Einbrecher sind in der Nacht auf Mittwoch in ein Firmengebäude in der Lochfeldstraße eingebrochen. Die unerwünschten Besucher gelangten gegen 2 Uhr über eine Feuertreppe und ein Flachdach an die Bürofenster von im Gebäude befindlichen Firmen. Mehrere Fenster wurden aufgehebelt und die Büros durchwühlt. Über mögliches Diebesgut und der beim Einbruch entstandenen Schadenshöhe, liegen der Polizei bislang keine vollständigen Informationen vor. Von einer Firma wurden Bargeld und mehrere Fahrzeugersatzschlüssel von Firmenwagen gestohlen. Zeugenhinweise bitte an die Ermittler des Polizeireviers Rastatt: Tel. 07222-7610.

