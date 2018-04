Rastatt – Einbruch in Spielothek

Rastatt (ots) – In einem Spielcasino in der Bahnhofsstraße wurde in der Nacht auf Mittwoch der Einbruchsalarm ausgelöst. Erste Ermittlungen ergaben, dass zwei unbekannte Personen gegen 3:40 Uhr zunächst ein Fenster des Gebäudes mit einem Gullydeckel einwarfen und dann ungestört mehrere Spielautomaten aufhebelten. Insgesamt hinterließen die Langfinger einen Schaden von mehreren Tausend Euro. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt haben die Ermittlungen den aufgenommen.

